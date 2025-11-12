Show de Ricardo O’Farrill al 2x1 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Ricardo O’Farrill vuelve a Morelia con su espectáculo más crudo y reflexivo hasta la fecha: “Corto Circuito: Una historia de ebriedad y sobriedad”, en el que transforma una experiencia personal de crisis mental en una catarsis de carcajadas.
Lejos de los monólogos convencionales, Corto Circuito ofrece una mirada ácida y profunda a los extremos de la psique humana. Ricardo O’Farrill —conocido por su estilo sarcástico y brutalmente honesto— sube al escenario para contar cómo vivió un brote psicótico, sin perder su capacidad de hacer reír incluso en medio del colapso.
Los encargados de abrir el show serán dos “Finísimas Personas”, el profe Gianni Pex y Rulo Matías, quienes aportarán su estilo de barrio, fresco y provocador como perfecta antesala al show de Richie.
RPO