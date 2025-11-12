Eventos

Show de Ricardo O’Farrill al 2x1 en Morelia

El show “Corto Circuito” mezcla ebriedad, salud mental y comedia ácida
El show será el 29 de noviembre en el Teatro Morelos
El show será el 29 de noviembre en el Teatro Morelos
Rodrigo Peña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Ricardo O’Farrill vuelve a Morelia con su espectáculo más crudo y reflexivo hasta la fecha: “Corto Circuito: Una historia de ebriedad y sobriedad”, en el que transforma una experiencia personal de crisis mental en una catarsis de carcajadas.

El show se presentará el próximo 29 de noviembre en el Teatro Morelos, con una promoción especial de boletos al 2x1 ya disponible en Ticketmania.mx.

Lejos de los monólogos convencionales, Corto Circuito ofrece una mirada ácida y profunda a los extremos de la psique humana. Ricardo O’Farrill —conocido por su estilo sarcástico y brutalmente honesto— sube al escenario para contar cómo vivió un brote psicótico, sin perder su capacidad de hacer reír incluso en medio del colapso.

Los encargados de abrir el show serán dos “Finísimas Personas”, el profe Gianni Pex y Rulo Matías, quienes aportarán su estilo de barrio, fresco y provocador como perfecta antesala al show de Richie.

