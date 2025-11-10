Matute regresa a Morelia con su “Disco Stereo Tour” este 28 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su gira Disco Stereo Tour, la agrupación Matute regresa a Morelia el próximo 28 de noviembre con un concierto que promete cautivar a toda la familia ochentera.
En entrevista para MIMORELIA.COM, Nacho Izeta, guitarrista y vocalista de Matute, compartió que esta gira está pensada para ofrecer al público un espectáculo inmersivo que combina luces, efectos visuales y los grandes éxitos de la década de los 80, logrando una conexión especial con quienes crecieron al ritmo del pop.
El concierto se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas en la Plaza de Toros Monumental de Morelia. Nacho Izeta detalló que aún quedan boletos disponibles y adelantó que se espera un lleno total para esa noche llena de nostalgia.
“Este show no lo hemos presentado en la ciudad de Morelia; es relativamente nuevo. Todo lo que tenemos preparado —pirotecnia, visuales y, por supuesto, la música ochentera— trae muchos recuerdos al público, pero también conecta con los más jóvenes y los niños que crecen escuchando esta música”, compartió.
Además, indicó que los boletos ya están a la venta en línea a través de FamaTicket.com.mx, por lo que extendió una invitación a todas las personas interesadas en disfrutar de un espectáculo que incluye un nuevo medley con temas de despecho y otras sorpresas musicales.
“El objetivo del show es divertirnos, que los asistentes canten, bailen, lloren y gocen. ¡Esperamos un lleno total!”, subrayó.
Para finalizar, Nacho Izeta destacó la gran aceptación que Matute ha tenido entre el público moreliano, que en cada presentación canta, participa y disfruta intensamente del concierto.
“A toda la familia ochentera y a quienes aún no nos han visto, los invitamos a darnos la oportunidad de llenarles el corazón con nuestra experiencia Disco Stereo Tour el próximo viernes 28 de noviembre”, concluyó.
