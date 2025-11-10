Matute regresa a Morelia con su “Disco Stereo Tour” este 28 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su gira Disco Stereo Tour, la agrupación Matute regresa a Morelia el próximo 28 de noviembre con un concierto que promete cautivar a toda la familia ochentera.

En entrevista para MIMORELIA.COM, Nacho Izeta, guitarrista y vocalista de Matute, compartió que esta gira está pensada para ofrecer al público un espectáculo inmersivo que combina luces, efectos visuales y los grandes éxitos de la década de los 80, logrando una conexión especial con quienes crecieron al ritmo del pop.

El concierto se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas en la Plaza de Toros Monumental de Morelia. Nacho Izeta detalló que aún quedan boletos disponibles y adelantó que se espera un lleno total para esa noche llena de nostalgia.