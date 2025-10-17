P!NK anuncia concierto en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La estrella internacional del pop, P!NK, ganadora de tres premios Grammy, confirmó su visita a México con su espectacular “Carnival Tour”, programado para el 26 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

Con una carrera de más de dos décadas, Alecia Beth Moore, mejor conocida como P!NK, ha vendido más de 60 millones de discos y colocado 15 sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100. Su regreso marca una de las giras más esperadas por el público mexicano.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el 22 de octubre a las 14:00 horas. La venta general comenzará el 23 de octubre a través de Ticketmaster. Aún no se revelan los precios, pero se espera una alta demanda, como ocurrió en su última visita a México en 2019, cuando agotó más de 65 mil boletos en pocas horas.

Entre sus éxitos más emblemáticos se encuentran “Just Like a Pill”, “So What”, “Walk Me Home”, y el emotivo dueto con su hija Willow, “Cover Me In Sunshine”.