Korn confirman concierto exclusivo en la CDMX

El concierto será el 19 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes
La preventa Banamex inicia el 16 de octubre por Ticketmaster
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia se volverá ruido ensordecedor en 2026, cuando la icónica banda de nu metal Korn, liderada por Jonathan Davis, regrese a tierra mexicana con un concierto exclusivo en la Ciudad de México. El rugido está programado para el 19 de mayo, en el emblemático Palacio de los Deportes.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de la banda, como parte de su próxima gira latinoamericana que incluye paradas en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Para esta fecha única en nuestro país, los originarios de Bakersfield, California, traerán consigo a Spiritbox, banda canadiense que ha revolucionado el metal contemporáneo y que promete ser el complemento perfecto para una noche intensa.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes Banamex el próximo jueves 16 de octubre, mientras que la venta general comenzará un día después. Así que, si eres fanático de los riffs oscuros y los gritos catárticos, más vale que vayas calentando tu tarjeta.

