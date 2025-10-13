Korn confirman concierto exclusivo en la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nostalgia se volverá ruido ensordecedor en 2026, cuando la icónica banda de nu metal Korn, liderada por Jonathan Davis, regrese a tierra mexicana con un concierto exclusivo en la Ciudad de México. El rugido está programado para el 19 de mayo, en el emblemático Palacio de los Deportes.

La noticia fue confirmada a través de las redes oficiales de la banda, como parte de su próxima gira latinoamericana que incluye paradas en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.