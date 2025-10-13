¡Llega la Pasarela del Perror 2025 a Morelia con disfraces y causa!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sábado 26 de octubre a las 5:00 p.m., el Jardín Morelos —mejor conocido como El Caballito— será escenario de una de las actividades más queridas por los amantes de los animales: la 4ª edición de la Pasarela del Perror.

La información fue difundida a través de redes sociales donde se convoca a las y los ciudadanos a participar con sus perritos disfrazados, en un ambiente de convivencia, creatividad y causa social.

Para participar, solo se debe llenar el formulario de registro con los datos del tutor y del perrito. El día del evento, cada asistente deberá llevar un kilo de croquetas como donativo, que será entregado a refugios de perritos rescatados.