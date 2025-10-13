Morelia

¡Llega la Pasarela del Perror 2025 a Morelia con disfraces y causa!

La 4ª edición de esta pasarela perruna tendrá servicios gratuitos para mascotas como esterilizaciones, vacunas, estética canina, baños y entrega de placas Juskas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sábado 26 de octubre a las 5:00 p.m., el Jardín Morelos —mejor conocido como El Caballito— será escenario de una de las actividades más queridas por los amantes de los animales: la 4ª edición de la Pasarela del Perror.

La información fue difundida a través de redes sociales donde se convoca a las y los ciudadanos a participar con sus perritos disfrazados, en un ambiente de convivencia, creatividad y causa social.

Para participar, solo se debe llenar el formulario de registro con los datos del tutor y del perrito. El día del evento, cada asistente deberá llevar un kilo de croquetas como donativo, que será entregado a refugios de perritos rescatados.

Los primeros 100 inscritos recibirán un kit de bienvenida, y se premiarán los disfraces más originales en distintas categorías: raza pequeña, mediana y grande. Además, habrá muchas fotos, aplausos, y sorpresas.

Con apoyo del Ayuntamiento de Morelia y del Centro de Atención Animal, durante el evento también se ofrecerán servicios gratuitos como esterilizaciones, vacunas, estética canina, baños y entrega de placas Juskas.

