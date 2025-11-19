Trucos caseros que salvan tu ropa del olor a guardado

Ventila cajones y clósets cada semana

Abre puertas, retira ropa y permite la circulación del aire. Según Harvard Health, los ambientes cerrados acumulan humedad que se transfiere a las telas.

Usa absorbentes naturales

El bicarbonato de sodio, el arroz y el carbón activado son ideales para neutralizar olores. Colócalos en bolsitas dentro del clóset y cámbialos cada mes.

Prefiere aromas suaves y naturales

Evita los aromatizantes industriales. Opta por sobres de lavanda, naranja seca o madera de cedro. Estos no solo huelen bien, también ayudan a prevenir microbios.

Asegúrate de que la ropa esté completamente seca

Guardar prendas ligeramente húmedas es el error más común. Especialmente toallas, mezclilla y algodón grueso necesitan más tiempo de secado.

Limpia el interior del clóset una vez al mes

Usa una mezcla de vinagre blanco y agua tibia para limpiar superficies internas. El vinagre ayuda a desodorizar y tiene propiedades antimicrobianas.

Usa papel periódico o toallas absorbentes

Coloca hojas dobladas en el fondo de cajones; sus fibras absorben humedad y olores. Cámbialas cada dos semanas.

Ordena y rota tu ropa frecuentemente

Las prendas que pasan meses sin uso tienden a absorber olores. Cambia su posición cada cierto tiempo.

Evita saturar los espacios

Si los cajones están muy llenos, el aire no circula. Deja espacio entre las prendas y evita guardar objetos plásticos que puedan intensificar el mal olor.