Plantas que embellecen tu casa y repelen roedores

Menta y hierbabuena: el mentol que contienen es un potente repelente. Se recomienda plantarlas en macetas o colocar algodón impregnado con su aceite esencial en rincones estratégicos.

Laurel: su fragancia intensa es insoportable para los roedores. Tritura sus hojas y colócalas detrás de muebles o dentro de la despensa.

Lavanda: mientras nos relaja a nosotros, ahuyenta a las ratas. Ideal para ventanas y puertas.

Ruda: su fuerte olor también actúa contra insectos.

Romero: aporta aroma mediterráneo y repele eficazmente.

Caléndula: flores vistosas y aroma protector contra plagas.

Ajo y cebolla: no son ornamentales, pero sus compuestos sulfúricos los convierten en repelentes naturales.