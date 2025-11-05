Raw dogging boredom; la nueva tendencia de la generación Z

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo donde todo es inmediato, ruidoso y constante, miles de jóvenes de la generación Z están haciendo algo que parecería radical: nada. Sin celular, sin televisión, sin música ni comida, solo silencio. Y lo llaman sanación.
A través de la tendencia conocida como “raw dogging boredom” (abrazar el aburrimiento sin distracciones), popularizada en redes, jóvenes de entre 16 y 28 años están adoptando una práctica que consiste en sentarse en completo silencio, sin distracciones, durante al menos 15 minutos. La idea es sencilla, pero poderosa: enfrentar el aburrimiento crudo, sin anestesia digital.
Esta corriente ha ganado tracción en redes sociales con videos que acumulan millones de reproducciones. En ellos, los participantes se muestran sentados, a veces en el piso, a veces en una silla, con la única consigna de “estar”, sin hacer nada más.
Algunos usuarios celebran el ejercicio como una respuesta creativa y necesaria ante la sobreestimulación moderna. “Es como un botón de reinicio para mi cerebro”, dice una joven en uno de los videos más compartidos. Otros, en cambio, lo ven como una exageración o una moda pasajera sin mayor impacto real.
