Dormir a las 21:00 h es el nuevo elixir de juventud

No basta con dormir ocho horas si las comienzas a las 2:00 de la madrugada. Para entonces, tu cuerpo ya entró en modo alerta. Es como querer reparar una máquina encendida a toda velocidad.

Dormir tarde envejece. Desconecta. Desordena. Y lo más grave: ha sido normalizado como parte del “éxito moderno”. La productividad se mide por lo despierto que estás, aunque tu cuerpo grite agotamiento.

Esta rutina, repetida año tras año, se traduce en pérdida de salud, lucidez y años de vida.

“No se trata de dormir más. Se trata de dormir a tiempo.”

La ciencia es clara: el cuerpo no negocia con el reloj. Cada noche que lo ignoras, él te lo cobra, silenciosamente, pero sin excepción.