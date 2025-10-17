Dormir a las 21:00 h es el nuevo elixir de juventud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir tarde no es libertad. Es desgaste. Así lo advierten cada vez más especialistas en salud del sueño y neurociencia. Lo que muchos llaman “ser noctámbulo” podría ser, en realidad, una forma silenciosa de autodestrucción biológica.
Cada hora que retrasas tu descanso, tu cuerpo deja de cumplir funciones esenciales: reparar tejidos, regenerar células, equilibrar hormonas. Dormir a las 21:00 horas activa procesos que te mantienen joven. A las 22:00 h, tu cerebro consolida memorias, afina pensamientos, limpia toxinas.
Los efectos no siempre se notan de inmediato, pero están ahí: caída del cabello, aumento de peso, niebla mental, cansancio crónico. Son señales de que tu cuerpo ya está cobrando factura.
No basta con dormir ocho horas si las comienzas a las 2:00 de la madrugada. Para entonces, tu cuerpo ya entró en modo alerta. Es como querer reparar una máquina encendida a toda velocidad.
Dormir tarde envejece. Desconecta. Desordena. Y lo más grave: ha sido normalizado como parte del “éxito moderno”. La productividad se mide por lo despierto que estás, aunque tu cuerpo grite agotamiento.
Esta rutina, repetida año tras año, se traduce en pérdida de salud, lucidez y años de vida.
“No se trata de dormir más. Se trata de dormir a tiempo.”
La ciencia es clara: el cuerpo no negocia con el reloj. Cada noche que lo ignoras, él te lo cobra, silenciosamente, pero sin excepción.
