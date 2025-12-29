¿Quieres bajar de peso y no pagar gym? Profeco te da opciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comenzar el año con la promesa de cuidar la salud no tiene por qué convertirse en una carga para el bolsillo. En un país donde la obesidad, la diabetes y la hipertensión presionan tanto a los cuerpos como a las economías familiares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) insiste en una idea tan sencilla como poderosa: hacer ejercicio en casa es posible, accesible y efectivo.
Lejos de los aparatos sofisticados y las mensualidades elevadas, entrenar en casa permite diseñar rutinas completas con poco o ningún equipo, adaptar los ejercicios a las necesidades personales y aprovechar horarios flexibles. Además, se ahorra tiempo de traslados y se reduce el gasto, con el respaldo de aplicaciones, videos y clases en línea.
Para quienes buscan un punto de partida, la Profeco destacó disciplinas que han ganado popularidad por su impacto físico y mental, como yoga y pilates, actividades que favorecen la relajación, la flexibilidad y el equilibrio, y que pueden realizarse únicamente con un tapete y acceso a internet.
Gym Virtual: Rutinas para todo el cuerpo, con o sin peso; sesiones de 10 a 30 minutos y consejos de alimentación. Más de 13 millones de suscriptores.
Fitness Blender: Ejercicios diseñados por entrenadores personales y especialistas en fisioterapia; ideal para principiantes. Más de 6 millones de suscriptores.
Walk at Home: Caminatas deportivas de bajo impacto que trabajan todo el cuerpo; rutinas de alrededor de 20 minutos. Más de 5 millones de suscriptores.
Siéntete Joven: Cardio y tonificación, desde baile tipo zumba hasta fuerza con peso corporal; rutinas de 20 a 50 minutos. Más de 3 millones de suscriptores.
Xuan Lan Yoga: Yoga y meditación para mejorar flexibilidad y equilibrio físico y mental; rutinas de 15 a 50 minutos. 2.1 millones de suscriptores.
La evidencia médica respalda el mensaje. El ejercicio regular ayuda a controlar el peso, reducir el colesterol, regular la presión arterial y prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, ansiedad, depresión y algunos tipos de cáncer, además de mejorar el estado de ánimo, la energía y la calidad del sueño.
