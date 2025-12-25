Rebajas de invierno ya tienen fecha y marcas confirmadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El inicio de 2026 no solo marca un nuevo ciclo, también abre la puerta a una de las temporadas más esperadas por los compradores: las rebajas de invierno en tiendas de ropa, un periodo que combina descuentos atractivos, renovación de inventarios y una intensa actividad comercial tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Este fenómeno, que se repite año con año, cobra especial relevancia en medio de la llamada cuesta de enero, cuando las familias buscan optimizar su gasto sin renunciar a prendas funcionales y duraderas. Abrigos, suéteres y ropa térmica se convierten entonces en protagonistas de los aparadores y carritos de compra.

Las rebajas de invierno en México suelen arrancar entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero, aunque la fecha exacta depende de cada marca. De acuerdo con el comportamiento habitual del mercado, Zara, Pull&Bear, Bershka y Stradivarius inician sus descuentos en línea la noche del 6 de enero, mientras que en tiendas físicas comienzan a partir del día 7.

Por su parte, Coppel suele iniciar sus rebajas en la segunda semana de enero, extendiéndolas hasta finales del mes o incluso los primeros días de febrero, según el inventario disponible.

En tanto, H&M activa descuentos desde el 28 de diciembre para miembros de su programa de suscripción, con rebajas que pueden alcanzar hasta el 60%. Otras cadenas como C&A y Suburbia arrancan sus promociones entre el 1 y el 6 de enero, ofreciendo opciones accesibles para distintos presupuestos.

Durante las primeras tres semanas del año, las tiendas departamentales y grandes grupos comerciales concentran las mejores ofertas, aprovechando el amplio stock de prendas invernales y, al mismo tiempo, apoyando a los consumidores a enfrentar el impacto económico de inicio de año.