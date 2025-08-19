Estilo de Vida

Profeco revela cuáles son las paletas de hielo más saludables en México

Profeco evaluó azúcares, carbohidratos y contenido energético de las paletas más consumidas
Nestlé, Great Value y Santa Clara destacan por su menor cantidad de azúcares añadidos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), algunas marcas sobresalen por su calidad y bajo contenido de azúcares añadidos.

El análisis, realizado por el Laboratorio Nacional del Consumidor y publicado en la Revista del Consumidor, evaluó aspectos como azúcares totales, carbohidratos y contenido energético en distintas marcas disponibles en el mercado nacional.

Las paletas de agua Nestlé Mix (fresa, limón y uva-grosella), Great Value limón y Santa Clara limón fueron destacadas por la Profeco como las opciones más saludables. Todas ofrecen un buen balance entre sabor y bajo contenido de azúcar, lo que las hace ideales para quienes buscan un postre ligero y refrescante.

Además de aportar hidratación por su alto contenido de agua, las paletas elaboradas con fruta natural pueden proveer vitaminas, antioxidantes y minerales como potasio y calcio. Por su temperatura, también resultan útiles para aliviar molestias bucales, irritación en la garganta o bajar la temperatura corporal en episodios de calor intenso.

Sin embargo, los especialistas recomiendan moderar su consumo: incluso las versiones más saludables contienen fructosa, por lo que es aconsejable no exceder una o dos piezas al día.

