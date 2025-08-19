Profeco revela cuáles son las paletas de hielo más saludables en México

Además de aportar hidratación por su alto contenido de agua, las paletas elaboradas con fruta natural pueden proveer vitaminas, antioxidantes y minerales como potasio y calcio. Por su temperatura, también resultan útiles para aliviar molestias bucales, irritación en la garganta o bajar la temperatura corporal en episodios de calor intenso.

Sin embargo, los especialistas recomiendan moderar su consumo: incluso las versiones más saludables contienen fructosa, por lo que es aconsejable no exceder una o dos piezas al día.