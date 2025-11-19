¿Milanesa o papel? El fraude que indigna a Monterrey [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En pleno corazón de Monterrey, una vendedora ambulante fue exhibida en video vendiendo tortas “de milanesa” utilizando papel en lugar de carne.
La vendedora ofrece estas “tortas” a un precio de alrededor de 30 pesos, apuntando principalmente a trabajadores que buscan desayunos económicos antes de comenzar su jornada.
Consumir papel tratado con aceites calientes y otros insumos no comestibles representa un riesgo considerable para el aparato digestivo y otros sistemas del cuerpo humano.
Mientras tanto, creadores de contenido en redes sociales han reproducido el proceso como broma o reto, aunque el trasfondo del fenómeno refleja una problemática mucho más grave: la vulnerabilidad del consumidor ante productos que no cumplen con las mínimas normas sanitarias.
RPO