¿Milanesa o papel? El fraude que indigna a Monterrey [VIDEO]

Consumir papel tratado con aceites calientes y otros insumos no comestibles representa un riesgo considerable para el aparato digestivo y otros sistemas del cuerpo humano.

Mientras tanto, creadores de contenido en redes sociales han reproducido el proceso como broma o reto, aunque el trasfondo del fenómeno refleja una problemática mucho más grave: la vulnerabilidad del consumidor ante productos que no cumplen con las mínimas normas sanitarias.