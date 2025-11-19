Estilo de Vida

¿Milanesa o papel? El fraude que indigna a Monterrey [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En pleno corazón de Monterrey, una vendedora ambulante fue exhibida en video vendiendo tortas “de milanesa” utilizando papel en lugar de carne.

A simple vista, la torta parecía una típica milanesa empanizada. Sin embargo, medios locales confirmaron que la vendedora utilizaba papel kraft —un material comúnmente empleado en embalajes—, lo enrollaba en capas, lo pasaba por huevo y pan molido, y lo freía en aceite caliente para imitar el sabor y textura de una milanesa tradicional.

La vendedora ofrece estas “tortas” a un precio de alrededor de 30 pesos, apuntando principalmente a trabajadores que buscan desayunos económicos antes de comenzar su jornada.

Consumir papel tratado con aceites calientes y otros insumos no comestibles representa un riesgo considerable para el aparato digestivo y otros sistemas del cuerpo humano.

Mientras tanto, creadores de contenido en redes sociales han reproducido el proceso como broma o reto, aunque el trasfondo del fenómeno refleja una problemática mucho más grave: la vulnerabilidad del consumidor ante productos que no cumplen con las mínimas normas sanitarias.

