Esta es la pizza menos dañina que puedes pedir, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde sus orígenes en la antigua Nápoles hasta convertirse en ícono de la comida rápida global, la pizza ha conquistado paladares en todo el mundo. Su fama no solo reside en su sabor, sino en su versatilidad: puede ser tan saludable como dañina, según los ingredientes y la forma de preparación.

De acuerdo con un reciente estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), algunas marcas de pizzas disponibles en México ofrecen mejores perfiles nutricionales que otras. El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, evaluó el contenido de carbohidratos, proteínas, grasas, azúcares y sodio de las principales cadenas de comida rápida que ofrecen este platillo.

Entre las marcas con mejor calificación nutricional están Benedetti’s Pizza, Domino’s Pizza, Pizza Hut y Charly Pizza. Estas cadenas ofrecen opciones con menor contenido calórico y mejores combinaciones de ingredientes en comparación con otras marcas del mercado.

Cuando se elabora con base integral, vegetales frescos y proteínas magras, la pizza puede ser una opción nutritiva. Ingredientes como champiñones, espinacas, jitomate o pimientos elevan su valor nutricional.
Sin embargo, una rebanada de pizza de comida rápida puede aportar hasta 800 miligramos de sodio, además de aditivos y calorías vacías que, consumidos en exceso, afectan la salud cardiovascular y promueven el sobrepeso.

La Profeco señala que muchas pizzas industriales usan masas refinadas con bajo contenido de fibra y un exceso de queso y aditivos químicos. Si bien no deben eliminarse completamente de la dieta, se recomienda moderar su consumo.

“La pizza no es mala por sí misma; el riesgo depende de qué ingredientes tiene, cómo se prepara y con qué frecuencia se consume”, puntualiza el análisis.

