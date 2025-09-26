Esta es la pizza menos dañina que puedes pedir, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde sus orígenes en la antigua Nápoles hasta convertirse en ícono de la comida rápida global, la pizza ha conquistado paladares en todo el mundo. Su fama no solo reside en su sabor, sino en su versatilidad: puede ser tan saludable como dañina, según los ingredientes y la forma de preparación.

De acuerdo con un reciente estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), algunas marcas de pizzas disponibles en México ofrecen mejores perfiles nutricionales que otras. El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, evaluó el contenido de carbohidratos, proteínas, grasas, azúcares y sodio de las principales cadenas de comida rápida que ofrecen este platillo.