¿Cuál leche conviene más? Profeco analiza 85 productos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por orientar a los consumidores mexicanos y promover el consumo responsable, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló los resultados de su más reciente estudio de calidad sobre productos lácteos, publicado en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor 2025.

Con base en este análisis, se evaluaron 85 productos ultra pasteurizados, entre ellos leches enteras, deslactosadas, semidescremadas, evaporadas y productos combinados con grasa vegetal, ofreciendo una radiografía completa sobre su contenido nutricional, etiquetado e información legal.