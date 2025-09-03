Desayuno fit: prepara hot cakes de avena en minutos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si uno de tus propósitos es lograr una vida más saludable sin renunciar al sabor, esta receta de hot cakes de avena puede convertirse en tu favorita.
Porque comer rico no está peleado con cuidarse, te compartimos una receta sencilla, nutritiva y deliciosa, ideal para un desayuno en casa que consiente al cuerpo y al paladar.
1 taza de avena en hojuelas
1 taza de leche (puede ser de almendra, coco o la que prefieras)
1 huevo
1 plátano maduro (endulza de forma natural)
1 cucharadita de polvo para hornear
1 cucharadita de esencia de vainilla
Una pizca de canela (opcional)
Aceite en spray o unas gotas de aceite vegetal para el sartén
Licuar los ingredientes
Mezcla todos los ingredientes en una licuadora hasta obtener una masa homogénea y ligeramente espesa.
Calentar el sartén
Coloca un sartén antiadherente a fuego medio y engrásalo ligeramente con aceite en spray o vegetal.
Cocinar los hot cakes
Vierte porciones de mezcla formando círculos. Cocina de 2 a 3 minutos hasta que aparezcan burbujas, voltea y deja cocer otros 2 minutos.
Servir con estilo
Sirve calientes. Puedes acompañarlos con frutas frescas, yogurt griego, miel natural o mantequilla de almendra.
Altos en fibra: La avena mejora la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre.
Aumentan la saciedad: Gracias a su mezcla de proteínas y carbohidratos de absorción lenta, te mantendrán lleno por más tiempo.
Favorecen la salud cardiovascular: El consumo regular de avena ayuda a reducir el colesterol malo (LDL).
Fáciles de digerir: Ideales para personas con estómagos sensibles.
Versátiles y personalizables: Puedes agregar chía, nuez, frutos rojos, cacao o lo que prefieras para darles un toque único.
RPO