Canas, calvicie y verdades incómodas; lo que no sabías sobre tu cabello

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Te has preguntado si usar gorra puede provocarte calvicie? ¿O si arrancarte una cana hace que salgan tres más? Estos y otros mitos capilares persisten en redes sociales, pero la ciencia tiene respuestas muy distintas.

Aunque comúnmente se asocian con el envejecimiento, las canas son más un asunto de herencia. “La principal causa de las canas es la genética, combinada con el estrés oxidativo”, explican especialistas. Factores como fumar, una dieta desequilibrada y el estrés crónico pueden acelerar este proceso al disminuir la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello.

Un mito muy difundido: “¿si te arrancas una cana, te salen tres más?”. “No es cierto que al arrancar una cana salgan más, pero sí estresas al folículo”. Este daño puede inflamar la zona y debilitar el cabello cercano.

No existe una cura para revertirlas, pero una vida sana puede ayudar a retrasarlas. Dormir bien, evitar el estrés excesivo, ejercitarse con moderación y llevar una alimentación rica en antioxidantes son claves para un cabello saludable.

La American Academy of Dermatology señala que, aunque la nutrición tiene un papel secundario, la genética es el factor principal en la aparición prematura de canas.

La alopecia androgénica, conocida como calvicie común, afecta hasta al 80% de los hombres antes de los 60 años. Pero también puede presentarse en mujeres, aunque con un patrón distinto.

Uno de los mitos más populares, especialmente entre jóvenes, es que usar gorra provoca calvicie. “Falso. La gorra no causa calvicie. El problema es la sensibilidad del folículo capilar a la hormona DHT (dihidrotestosterona)”.

La calvicie tiene raíces hereditarias, pero puede verse influida por condiciones médicas como trastornos tiroideos o enfermedades autoinmunes, por lo que acudir al especialista es clave.