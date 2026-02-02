Así puedes preparar tamales verdes, de mole y dulces en casa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En febrero, cuando se celebra el Día de la Candelaria, las cocinas mexicanas se llenan del aroma de uno de los platillos más emblemáticos del país: el tamal. Elaborado con maíz nixtamalizado y rellenos variados, este alimento representa la fusión entre herencia indígena y mestizaje.

Preparar tamales no solo es un acto culinario, sino también una forma de preservar la identidad.