¿Meterle al nearshoring?

En las primeras dos columnas que escribí en este 2024 te platiqué de la leyenda del nearshoring y cómo seguimos esperando que despegue, pero nada más no lo hace. Ahora con el anuncio de la cancelación de la mega planta de Tesla en Nuevo León parece que todavía falta mucho para que suceda; si es que en algún momento pasa. Por si no te acuerdas te dejo el link: https://mimorelia.com/columna/la-leyenda-del-nearshoring

Aun así, sigue habiendo muchas empresas que le están apostando y se están preparando para que, cuando por fin se desate ese tan cantado nearshoring, estén en primera fila para aprovecharlo. Por ejemplo, algunas de las FIBRAS (Fideicomisos en Bienes Raíces) que cotizan en la bolsa han adaptado su perfil inmobiliario migrando hacia parques comerciales y bodegas de logística.

Pues, así como en el mundo real se están adaptando con anticipación a ello, en el mundo financiero también lo están haciendo y la forma en que se están preparando es diseñando y lanzando productos de inversión enfocados totalmente a este fenómeno del nearshoring.

El primero de ellos es un ETF el cual se trata de un instrumento que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y que puedes adquirir en México mediante las casas de bolsa por medio del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y que busca agrupar, en un solo instrumento, a varias empresas directamente relacionadas con ese fenómeno comercial.

Las acciones de este ETF las puedes encontrar con la clave de pizarra NRSH* y fue lanzado a principios de Diciembre del 2023 a un precio de 20 usd. Ahora, después de poco más de medio año de operación, cerró ayer 15 de julio con un precio de 21.30 USD lo que representa una ganancia del 6.5% directo en dólares.

Para que lo vayas conociendo fue emitido por una empresa mexicana de Monterrey llamada Aztlan Equity Management siendo este su segundo ETF. Al corte del día de ayer el instrumento invierte en 30 empresas de México, EUA y Canadá que podrían ser directamente beneficiadas por el nearshoring de las cuales 6 son mexicanas siendo 4 fibras, una operadora de autopistas y una operadora de transporte de carga.

Evidentemente si tú quisieras comprar directamente las acciones de estas 30 empresas ocuparías dinero, tiempo y conocimiento. Un ETF como este te permite hacerlo comprando un solo instrumento que engloba esas 30 acciones y necesitando únicamente el dinero que cuesta una sola acción y que ahorita son 21.30 dólares.

Evidentemente teniendo una estrategia especulativa que le apuesta a que se dé un escenario que beneficia a esas empresas puede ser que funcione puede que no. Hasta ahorita si bien no ha tenido un desempeño negativo tampoco ha sido sobresaliente (esto en dólares porque en pesos entra el factor tipo de cambio).

Tengo que aclarar que esto NO es una recomendación de inversión y es estrictamente de carácter informativo; ya dependerá de cada quién asesorarse y documentarse con especialistas antes de participar en cualquier tipo de inversión.

Ya sabes que aquí te platico puras cosas chidas que te sirven para proteger e incrementar tu patrimonio y ya te toca decidir qué de todo te sirve. Eso sí, toma decisiones informadas y no te quedes con dudas. Pregunta, investiga y asesórate porque no hay preguntas tontas solamente tontos que no preguntan.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi X @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

rmr