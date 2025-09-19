Acaba de pasar la celebración de la Independencia de México, aquella que inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, tocando las campanas de la iglesia del pueblo, convocó a su gente y, frente a ellos reunidos, gritó: "¡Viva la América, y muera el mal gobierno!"

El objetivo de ese gran movimiento social y armado fue liberar a nuestro país del yugo español y erradicar por completo al virreinato. Y así comenzó esa gran transformación de la historia de México que hoy se celebra año tras año.

A más de 200 años de ese gran movimiento, es necesario preguntarnos: ¿en qué país nos encontramos?, partiendo de estos puntos: