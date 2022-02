El cultivo de Cannabis, mas preguntas que respuestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México se percibe como una de las naciones más progresistas en lo que respecta al cultivo y consumo de cannabis. Desde julio de 2021, se despenalizó el uso recreativo de esta planta. Existen ciertos lineamientos para otorgar permisos a quien esté interesado en sembrarla, pero aún se desconocen. A pesar de la aprobación de proyectos de ley de reforma legal el año pasado, todavía existe confusión sobre lo que está permitido y lo que no.

La falta de promulgación de estos lineamientos genera confusión entre los ciudadanos de México. Muchos no saben si su cultivo personal de cannabis es legal. Sin embargo, llevan a cabo huertos urbanos en sus departamentos y a la vista de vecinos. Algunos residentes de Morelia han decidido sembrar su propio cannabis para autoconsumo con fines netamente recreativos. Aquí te contaremos cómo México está manejando las normativas del cannabis.



Tiempos de cambio

En todo el mundo, las actitudes hacia el cannabis están cambiando. Recursos en línea como cannaconnection.es que brindan información sobre el cultivo, el uso terapéutico y el consumo recreativo del cannabis, simplemente no existían hace unos pocos años. Ahora es mucho más fácil encontrar información sobre cómo efectuar un consumo responsable de esta planta.

No todas las personas quieren o necesitan experimentar los mismos beneficios del cannabis. Por ende, la existencia de información es fundamental para que la legalización de esta planta sea beneficiosa para el público. En México solo se permite la venta de cannabis medicinal . Sin embargo, no se ha regulado el cultivo y la importación de semillas. Por otra parte, para su uso recreativo aún no se ha emitido la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Si bien es cierto que México se posiciona como el tercer país del mundo en legalizar todos los usos del cannabis, después de Uruguay y Canadá, existen espacios vacíos en esa regulación. Trabajar en ellos es lo que evitará caer en una sobrerregulación del cannabis. De momento, los cultivadores necesitan solicitar una licencia de cannabis a COFEPRIS y SENASICA, los organismos reguladores de estas solicitudes.