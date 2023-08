Breve recorrido histórico del póker

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Esto se debe a que tiene una muy fácil curva de aprendizaje, que existen gran cantidad de variantes, es un juego que ha formado parte de un buen número de películas y está dentro de la cultura popular, además de ser una de las opciones disponibles en los casinos en línea, tan de moda hoy en día.

La realidad es que desde sus orígenes en las calles de china hasta poder jugar póker online en alguna de las plataformas existentes en internet y desde casa, este juego ha tenido un largo recorrido por la historia. Sigue leyendo para saber algo más sobre este legendario y atractivo juego de cartas.

El origen lejano del póker, Persia

De forma general, se piensa que es un juego relativamente nuevo, que apareció en los casinos europeos en el siglo XVIII y pronto se expandió al continente americano para ser jugado en los ambientes más soterrados de las grandes ciudades y en los salones del salvaje oeste. Sin embargo, sus comienzos parecen tener mucha más antigüedad, remontándose a principios del XVI y aún antes, aunque, como cabe suponer, no se pareciese a ninguna de las muchas modalidades que se conocen en la actualidad.

La fecha más aceptada para concretar los inicios de este juego nos lleva a China y al año 900. Se trataría de un juego con similitudes al dominó, que se deriva a su vez de unos juegos de dados provenientes de la India.

Sin embargo, para algunos historiadores, hay que remontarse a la Edad Media y a Persia para localizar las primeras pistas de este juego. En aquellos días y en aquel lugar llegaría a ser conocido algo similar al póker llamado As Nas. Los comerciantes no tardarían en aceptarlo como fórmula de entretenimiento con la que pasar el tiempo en las largas travesías por mar o en las noches de caravanas, llevándolo hasta Europa.

Entre los objetivos del As Nas, cabría destacar los de unificar parejas y tríos con las cartas. Sin embargo, el mayor parecido con el actual póker se refiere a la dinámica de cada partida, en la que se trataría de engañar al resto de jugadores, evitando demostrar ninguna emoción con el rostro o con la actitud durante el juego.

La llegada a Francia

Cuando estos mercaderes arribaron en Europa, en el primer lugar donde se estableció el juego y se popularizó fue en Francia. En aquel momento se llamó Poque, tenía alguna variación con el persa y llegó a estar muy de moda durante el siglo XVII. Fue durante la etapa francesa cuando se llegaría a utilizar la frase “tirarse un farol”. En esta versión del juego se repartían tres cartas por jugador, entonces comenzaban las apuestas, tratando de engañar a los contrincantes para ganar el bote.

Visto con cierta perspectiva, el verdadero concepto del juego del póker nacería aquí y en este momento. La baraja con la que se jugaba constaba de 32 cartas de época más altas y cuatro palos de una baraja de 52, quedando fuera los doses, los treses, los cuatros y los cincos.

El paraíso del póker, en América

La mayoría de los actuales jugadores lo han conocido por haber visto películas estadounidenses donde se disputaban partidas entre vaqueros polvorientos que se disparaban entre sí ante la más mínima sospecha de estar ante un tahúr. Lo cierto es que, al llegar al continente americano, el juego se encontró un enorme campo de cultivo, instalándose rápidamente desde Nueva Orleans, colonia francesa, hasta Las Vegas, paraíso absoluto de los juegos de azar y las apuestas. Así mismo, se expandió hacia el sur pudiéndose encontrar en el sistema online en todos los países de los continentes americanos, comenzando por México y terminando en Chile y Argentina.

Efectivamente, fueron los colonos franceses los primeros en llevar este popular juego al sur de los Estados Unidos, concretamente al estado de Lousiana, en la mencionada ciudad de Nueva Orleans. La primera referencia clara se presenta en el año 1834, donde se utilizaban únicamente las figuras, los ases y los dieses, es decir, solo 20 naipes para jugar y un máximo de 4 jugadores. Poco después, en 1840 se completó con la aparición de la baraja de 52 cartas y jugadores altamente especializados, sobre todo en el aspecto psicológico, con la lectura de las actitudes de los contrincantes y con la capacidad de realizar un farol sin que nadie se diese cuenta de la mentira.

La actualidad del póker

No se puede negar que fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde este juego alcanzó la mayoría de edad, se asentaría definitivamente y permitiría concebir una amplia descendencia en forma de numerosas variantes.

En cualquier caso, fue Joseph Crowell, editor, impresor y político, quien establecería las normas que se conocen hoy día, al parecer sin jugar una sola partida, solo observando cómo jugaban los inmigrantes en el estuario del río Mississippi.

En el siglo XIX viviría su época dorada. Sin embargo, es hoy día cuando más seguidores tiene, es ahora, en pleno siglo XXI, que se ha democratizado y popularizado hasta límites inimaginables gracias a la posibilidad de jugar en el entorno digital de internet. La oferta tanto en casinos como en casas especializadas es enorme. En ellas se juegan a diario partidas en algunos de los numerosos tipos actuales; Draw Poker, Caribean, Stur, Go, Texas Hold`em, Seven o five stud Poker, Omaha, strip…