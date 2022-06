Blackjack, el juego de moda en México

Los juegos de cartas están adquiriendo un protagonismo nunca visto en México; el país azteca cuenta con un creciente número de jugadores relacionados con los juegos de naipes, destacando el blackjack online. Estamos ante un juego clásico, pero cuya inmersión en las nuevas tecnologías digitales ha permitido que sea más conocido y, en consecuencia, aumente de manera notable el interés en apuntarse los 21 tantos correspondientes previos al éxito. ¡Veamos cómo se juega! ¡Y cuáles son las razones de su éxito entre los mexicanos!

Los ciudadanos de México siempre se han mostrado receptivos a los juegos relacionados con el azar, aunque en el tema de naipes, obviamente, no todo consiste en tener suerte, sino en adquirir una serie de conocimientos y potenciar, o en su defecto entrenar, una serie de habilidades, las cuales deben saber exponerse sobre cualquier mesa de tapete verde, especialmente ahora de carácter virtual.

Decimos esto porque México fue un refugio de los jugadores americanos cuando en Estados Unidos se decretó la prohibición de jugar a las cartas (y otros juegos de azar). Y posteriormente, en la década de los años 90, México comenzó a coquetear con la aplicación de las innovaciones digitales a los juegos. Con el tiempo, el país azteca se ha posicionado con un referente de los juegos online en todo el continente americano, y esto se constata en el aumento de jugadores, en las inversiones de las empresas del sector y en el crecimiento económico derivado del juego, así como de unir este recurso de ocio a otros atractivos turísticos del país.

Entre todos los juegos que se pueden encontrar, el blackjack es uno de los más requeridos por los jugadores. ¿Y cuáles son las razones de este éxito? Hay varios factores que confluyen como el atractivo del propio juego, con partidas relativamente sencillas y rápidas. Hay diversión y suspense. Se pueden acercar desde expertos en los naipes hasta personas que no han tenido mucho contacto con las cartas. Obviamente, luego están las estrategias y trucos que se van conociendo y desarrollando a medida que se juegan y juegan partidas.

La cifra mágica: 21

Sin acceder a las entrañas del juego, en cómo planificar estrategias o gestionar las emociones y los sentimientos, indicaremos que el blackjack consiste en competir contra la figura del crupier (lo que viene a ser la banca) y otros jugadores que se sientan alrededor de una mesa. El objetivo es acercarse lo máximo posible a 21 puntos (cada carta cuenta con una puntuación que sí es necesario conocerse) y sin pasarse, lógicamente, de esa cifra. En ese caso, se pierde. E igualmente si hay jugadores que cuentan con una mayor puntuación sin sobrepasar esa cifra mágica de 21 tantos.

Jugando de manera responsable, se disfrutará de un buen rato de ocio con una partida, puesto que al ser de carácter online podemos seleccionar en qué mesa deseamos sentarnos virtualmente en función del nivel de los jugadores. En el blackjack, como sucede en otros juegos, debemos escoger muy bien ese nivel en el que ir familiarizándonos con el juego, especialmente si somos noveles; de lo contrario, podemos cansarnos rápidamente de este juego. Esta misma lectura puede hacerse en cuanto a los jugadores más experimentados. Lo que sí está claro es que un jugador no se hace millonario con una buena mano de blackjack. Ni tampoco profesional, puesto que, por el momento, aquellos mexicanos que desean ser profesionales deben emigrar a Las Vegas, la meca del juego.

Economía en crecimiento: por encima del 10%

Esta popularidad del blackjack es una demostración del creciente interés de los mexicanos en el juego online. Se calcula que los mexicanos, en casi un 80%, han probado a acercarse a los servicios de una plataforma online. Veremos si se trata de una moda, pero el montante económico del sector, en pleno crecimiento, crece por encima del 10 por ciento en ingresos de un ejercicio a otro. A esto se une, que los mexicanos son muy asiduos al uso de sus celulares, lo que también juega a favor del desarrollo de estas aplicaciones relacionadas con los juegos de cartas.

De entre todos los mexicanos que acceden a las plataformas, diferentes estudios estiman que cerca del 40 por ciento lo hace para moverse en partidas de naipes, en donde el blackjack es el absoluto rey, aunque tiene una clara competencia con las apuestas deportivas. Ya saben que el fútbol juega en otra liga mucho más grande y mundial. La internacionalización de este deporte es un rival muy considerable. No obstante, las empresas del sector de los juegos de azar (dicho sea, absolutamente legal y regulado en México a nivel gubernamental) seguirán invirtiendo en nuevos desarrollos tecnológicos.

México, en consecuencia, es ya un referente de América Latina, y no sólo en términos económicos, sino en todo aquellos relacionado con los casinos online, en donde ya se viene una nueva generación de experiencia de usuario basada en la realidad virtual y aumentada, posibilitando que el jugador no sólo se sienta desde casa como si estuviese en una partida de alto vuelos, sino en sentir la respiración, ver las reacciones y sensaciones de sus adversarios. Como complemento, estas empresas del sector están realizando potentes campañas de marketing con el objetivo único de dar a conocer sus servicios, acompañándolos de suculentas promociones para jugar gratis o de pago, pero siempre de manera responsable.

En resumen, si usted, mexicano, se anima a jugar con el blackjack debe saber que no debes dividir la mano, ni ejercer la opción del seguro, ni doblar para compensar una mano contraria a nuestros intereses. Son los consejos básicos para un juego que ayuda a ganar a aquellos que tienen conocimientos matemáticos. ¡Anímense a buscar estos trucos relacionados con los números! ¡Se sorprenderán! Porque saber manejarse con las estadísticas, con las cartas visibles, con los naipes que aún no se han puesto sobre el tapete les ayudará a contar 21 sin mayores problemas. Eso sí, tengan en cuenta que el crupier es un magnífico jugador, y en el mundo online no es una máquina.