Viajes 2026: 5 tendencias mundiales que debes conocer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo parece indicar que este será el año en que la humanidad deje de preguntarse a dónde viajar, para también empezar a cuestionarse por qué y con quién. ¿Qué lugares visitar y qué hacer cuando el mundo entero cabe en la pantalla de tu smartphone? Te contamos qué buscan los turistas en un mundo cada vez más tecnológico.

¿Cómo viajará la gente este año?

El deseo de viajar es parte del ser humano, pero la manera de hacerlo se transforma. Estas son las tendencias que vale la pena tomar en cuenta antes de planear tu próxima escapada:

1) Inteligencia artificial y turismo smart

A estas alturas, ¿alguien te conoce mejor que ChatGPT? En 2026, las personas seguirán usando la IA para crear viajes basados en sus gustos. Pero hay una novedad: los hoteles también sacarán partido de la inteligencia artificial para entenderte y tratarte mejor.

Por ejemplo, algunos de los hoteles más inteligentes del mundo ya permiten pagos mediante lectores de huellas digitales. ¿Duermes mejor en completa oscuridad? ¿Prefieres cierta temperatura? Existen habitaciones smart que recuerdan tus preferencias.

Además, la tecnología se asegurará de que ninguna sorpresa desagradable arruine tus vacaciones. ¿Vas al Viejo Continente? Activa una eSIM para Europa y tendrás internet desde que bajes del avión. ¿No hablas el idioma del país que visitas? Descarga una app de traducción.



2) Tesoros culturales y series de televisión

Viajar a destinos poco concurridos está de moda. Y no hace falta salir del país, en México puedes elegir entre más de 170 pueblos mágicos para pasar unas vacaciones más auténticas.

El interés por rincones poco explorados y sin una gran infraestructura también se consolidará dentro del turismo de lujo, pues personas con diferentes presupuestos tendrán algo en común: apostar por vivir el momento.

De forma simultánea, muchos turistas viajarán a las locaciones donde fueron grabadas las series más populares del año pasado, como Emily in Paris y The White Lotus.

3) Bienestar emocional

La gente viajará para conectar consigo misma y con los demás. La nueva tendencia no es solo preguntarse a dónde ir, sino por qué. Estas serán algunas de las motivaciones para tomar un vuelo en 2026:

Hacer nuevas amistades o encontrar el amor .

Convivir más con la familia, sobre todo padres y abuelos .

Descubrir placeres tranquilos , como la lectura, lejos del ruido de la ciudad.

Acudir a retiros espirituales y vivir experiencias contemplativas.

4) Salud y belleza

Durante los próximos doce meses, las escapadas también se planearán pensando en la salud y el cuidado personal. Los viajeros más apasionados por el bienestar priorizarán:

Comprar alimentos en supermercados locales para controlar el equilibrio y la calidad de la dieta.

Elegir destinos con centros de belleza y cuidados de la piel .

Aprovechar las zonas libres de impuestos para adquirir productos cosméticos.

5) Aventura y adrenalina

En un mundo donde la norma es el agotamiento digital, muchos viajeros quieren vivir experiencias en la naturaleza. Si el turismo de aventura resuena contigo, estos son algunos viajes que podrás llevar a cabo en 2026:

Cruceros astronómicos para observar las auroras boreales .

Rutas a países lejanos como Japón, Nepal o Eslovenia.

Recorridos en transportes poco habituales en México, como los trenes.

Escalar montañas en cordilleras menos conocidas y practicar el snowboard.

Sin importar la tendencia que elijas, ¡te deseamos muy buen viaje!