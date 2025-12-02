Tata Pancho, plataforma digital que ayuda a trazar tu visita a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el uso de la inteligencia artificial, Michoacán es punta de lanza en el país con el lanzamiento de la plataforma digital “Tata Pancho”, la cual permitirá trazar un itinerario completo y personalizado a los turistas cuando visiten el estado.

Vía Zoom, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció la labor realizada en el estado, toda vez que permitirá que el turista conozca la riqueza natural, gastronómica y cultural, y así poder elegir los destinos a visitar durante su estancia.

Refirió que se trata de una plataforma innovadora que permitirá dar a conocer los destinos y productos turísticos de Michoacán.