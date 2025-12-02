Tata Pancho, plataforma digital que ayuda a trazar tu visita a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el uso de la inteligencia artificial, Michoacán es punta de lanza en el país con el lanzamiento de la plataforma digital “Tata Pancho”, la cual permitirá trazar un itinerario completo y personalizado a los turistas cuando visiten el estado.
Vía Zoom, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció la labor realizada en el estado, toda vez que permitirá que el turista conozca la riqueza natural, gastronómica y cultural, y así poder elegir los destinos a visitar durante su estancia.
Refirió que se trata de una plataforma innovadora que permitirá dar a conocer los destinos y productos turísticos de Michoacán.
Fue la Sectur en Michoacán la encargada de explicar su funcionamiento, donde los turistas podrán conocer los catálogos de prestadores de servicios turísticos afiliados al Registro Nacional de Turismo (RNT), que a la fecha suman mil 234.
Se cuenta con hoteles, restaurantes y actividades diversas a realizarse en todo el estado, además de brindar mapas, distancias y tiempo de traslado, e inclusive un aproximado de los gastos a erogar durante su visita a Michoacán.
Asimismo, refirió que se alista “Nana Ana”, con el objetivo de mostrar la gastronomía de Michoacán.
Es de mencionar que “Tata Pancho” tuvo una inversión de 800 millones de pesos y fue creado en un periodo de ocho meses. Se mejorará progresivamente conforme al uso y la información que se recabe, con la finalidad de optimizar la experiencia del usuario.
