Sabores, playas y cultura: Michoacán se luce en los premios de México Desconocido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 18 de septiembre se celebró en Michoacán la edición 2025 de los Premios “Lo Mejor de Michoacán”, organizados por la plataforma México Desconocido, con el propósito de reconocer las experiencias turísticas más inspiradoras del estado, elegidas por el voto del público.

El evento destacó por resaltar la diversidad del territorio michoacano, desde la riqueza gastronómica y cultural hasta las expresiones de naturaleza y turismo sostenible. Entre los galardonados sobresalieron la cocinera tradicional Concepción López Villegas y la experiencia de liberación de tortugas en Playa Azul, Lázaro Cárdenas, reconocida como la mejor experiencia de ecoturismo y contacto con la naturaleza. También se otorgó un reconocimiento especial a San Jerónimo Purenchécuaro en la categoría de turismo sustentable.