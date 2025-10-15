Rituales y cantos ancestrales: Jungapeo se transforma para el Día de Muertos

Jungapeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejado del bullicio de las grandes ciudades, el municipio de Jungapeo se prepara para vivir una versión única de la Noche de Ánimas, con una propuesta que combina rituales ancestrales, meditación, senderismo y altares en medio de la naturaleza.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el hotel Agua Blanca será sede de una ceremonia de cuatro días que busca fusionar la espiritualidad del Día de Muertos con prácticas internacionales como danzas de la paz, cantos y círculos de bienvenida.

Daniel Behn Eschenburg, organizador de la experiencia, detalló que estas actividades llevan varios años realizándose de manera íntima, y en esta edición buscan abrirse a un público más amplio.

“Todos los años se ha celebrado el tradicional Día de Muertos con altares, festejos y rituales. Este año proponemos una ceremonia de cuatro días, fusionando tradiciones espirituales con prácticas de danza y canto internacionales”, comentó.

El programa inicia el jueves 30 de octubre a las 15:00 horas con un círculo de bienvenida, seguido por danzas y el armado de altar por la noche. Para el viernes 31, las actividades inician desde temprano con sesiones de meditación y cantos a las 7:30 horas, caminatas por senderos a las 10:00 horas, y una ceremonia a los ancestros a las 20:00 horas.