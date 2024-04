Promoción turística, tarea de todos: Sectur municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Turismo Municipal, Thelma Aquique Arrieta, señaló que la Asociación de Hoteles de Morelia les ha dicho que quieren más promoción, sin embargo, en el Fideicomiso de Promoción Turística (Fiprotur) el gobierno municipal no participa en las decisiones que se toman.

Y es que "históricamente el fondo es manejado por el estado", en referencia al Fideicomiso que recibe recursos del tres por ciento de Impuesto al Hospedaje en el estado y que administran, representantes de Gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo estatal, así como por las Asociaciones de Hoteles, estatal y de las diferentes regiones.

"El gobierno del estado está haciendo una campaña paraguas y está haciendo una estrategia de promoción en donde tiene que hablar de todas las regiones, yo le diría a la presidenta, propón, haz una buena propuesta, yo le he hecho diversas propuestas pero no las he visto en la mesa", dijo.

Éstas son en materia de digitalización que “es importantísima; además de la participación en eventos, espacios culturales y en plazas, como lo hicimos en Santa Fe y ellos no participan vendiendo hoteles, los hemos invitado (pero) no van”.

Mientras dijo, "yo no veo que tengan un sistema tecnológico en donde puedas bloquear y reservar".

Al tiempo que precisó, "yo no vendo cuartos de hotel, yo vendo un destino, si llegan a casa u hotel y dejan dinero en Morelia, bienvenidos".

La funcionaria consideró que la dependencia a su cargo tiene el reflejo de lo que se genera en redes sociales y en los seis módulos, "hay una dinámica constante, eso nos da herramientas para tomar decisiones" y se les comparte a los organismos empresariales,

Por otra parte, lamentó que "no hay un trabajo articulado para poder todos compartir las cifras y sí las tienen", lo anterior porque la referencia de la ocupación del 67% la extrajeron de los 30 hoteles que sí quisieron compartir información con las autoridades municipales.

Mientras sugirió "con respeto" a la presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, Zianya Guzmán Pérez, que "se trata de ir a trabajar y no sólo a cuestionar, poder aportar a la promoción".

Aquique Arrieta dijo que el que no participen en la toma de decisiones de la promoción, “no quiere decir que no se tenga relación de trabajo con la Secretaría de Turismo estatal con la que “vamos a tianguis, a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y otras ferias internacionales, así como a consejos consultivos turísticos”.

rmr