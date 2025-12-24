Pátzcuaro invita a cerrar el año entre tradición y cultura

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Distinguido como el mejor Pueblo Mágico del país por la Secretaría de Turismo Federal, Pátzcuaro cautiva con una oferta inagotable que va desde su exquisita gastronomía y escenarios naturales, hasta su vasta riqueza artesanal. Su arquitectura colonial, trazada por emblemáticas calles empedradas, resguarda la esencia de un pasado que mantiene vibrantes las tradiciones de la cultura purépecha.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), invita a las y los visitantes a vivir la magia de Pátzcuaro durante estos días festivos. Un punto imperdible es la Plaza Vasco de Quiroga, que alberga el monumental nacimiento artesanal, un proyecto que consolida el prestigio de este Pueblo Mágico. Esta obra rinde tributo al talento de las diferentes regiones del estado, integrando 26 piezas de más de cinco metros de altura, elaboradas con técnicas tradicionales como chuspata, barro moldeado, textiles, máscaras de madera y popotillo de maíz.

Para vivir la experiencia completa, se tiene que saborear la riqueza de su cocina, como los tacos de charales, la sopa tarasca, uchepos, tamales o un atole de grano; además, no pueden faltar las tradicionales nieves elaboradas de manera artesanal, como la de pasta. Otro punto imperdible es el Estribo Grande, un mirador que ofrece una vista privilegiada del lago de Pátzcuaro.