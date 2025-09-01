Morelia celebrará su primer Tianguis de Turismo Rosa en noviembre

Turismo

Del 14 al 16 de noviembre, la capital michoacana albergará el primer tianguis turístico LGBTIQ+ con actividades culturales, gastronómicas y de inclusión
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 14 al 16 de noviembre de 2025, la Plaza del Carmen en el Centro Histórico de Morelia será sede del primer Tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+, un evento que busca visibilizar, promover y celebrar la inclusión en la oferta turística de Michoacán.

El evento, denominado “Turismo Rosa, forma parte de una estrategia de inclusión y derechos igualitarios impulsada por distintas instancias del sector turístico y cultural, tanto del municipio como del estado. Bajo el lema “Todos tenemos los mismos derechos”, el tianguis reunirá a agencias de viajes, hoteles, prestadores de servicios turísticos, artesanos, colectivos culturales y gastronómicos.

Morelia se pinta de colores

Durante los tres días del evento se contará con:

  • Venta de artesanías y productos locales

  • Muestra de gastronomía regional y alternativa

  • Participación de agencias de viajes y hoteles con enfoque inclusivo

  • Actividades artísticas y culturales

  • Un desfile de moda incluyente

  • Charlas, foros y espacios para el diálogo sobre turismo diverso e igualdad

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Turismo Morelia MX, Capacitur, el colectivo Pride Travel México, así como asociaciones turísticas estatales y nacionales, como Fematur, Alma Trans Morelia, y otras agrupaciones que promueven la igualdad de derechos dentro del turismo.

