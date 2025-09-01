Morelia celebrará su primer Tianguis de Turismo Rosa en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 14 al 16 de noviembre de 2025, la Plaza del Carmen en el Centro Histórico de Morelia será sede del primer Tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+, un evento que busca visibilizar, promover y celebrar la inclusión en la oferta turística de Michoacán.
El evento, denominado “Turismo Rosa”, forma parte de una estrategia de inclusión y derechos igualitarios impulsada por distintas instancias del sector turístico y cultural, tanto del municipio como del estado. Bajo el lema “Todos tenemos los mismos derechos”, el tianguis reunirá a agencias de viajes, hoteles, prestadores de servicios turísticos, artesanos, colectivos culturales y gastronómicos.
Durante los tres días del evento se contará con:
Venta de artesanías y productos locales
Muestra de gastronomía regional y alternativa
Participación de agencias de viajes y hoteles con enfoque inclusivo
Actividades artísticas y culturales
Un desfile de moda incluyente
Charlas, foros y espacios para el diálogo sobre turismo diverso e igualdad
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Turismo Morelia MX, Capacitur, el colectivo Pride Travel México, así como asociaciones turísticas estatales y nacionales, como Fematur, Alma Trans Morelia, y otras agrupaciones que promueven la igualdad de derechos dentro del turismo.
SHA