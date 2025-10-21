Michoacán se prepara para el turismo que llegará en 2026 para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La entidad avanza con paso firme en el fortalecimiento de su presencia turística nacional e internacional, de cara a importantes eventos que se celebrarán en 2026, como el Mundial de Futbol, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España y el Tianguis Turístico de Acapulco.

En reunión celebrada en la Ciudad de México el 21 de octubre de 2025, autoridades de la Secretaría de Turismo federal y representantes de diversas entidades federativas revisaron estrategias conjuntas para posicionar a México y sus estados como destinos clave durante estos eventos de gran proyección mundial.

Durante la jornada, se presentó el Programa Sectorial de Turismo 2025–2030 (Prosectur), con el objetivo de coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno. Este instrumento busca impulsar el desarrollo regional, atraer inversiones, mejorar la gobernanza turística, fomentar la sostenibilidad e innovar en la diversificación de mercados.

La coordinación con la Secretaría de Turismo federal incluye trabajos orientados a la consolidación de mercados emergentes y a la promoción de destinos que integran patrimonio cultural, tradiciones, gastronomía y sitios nombrados por la UNESCO, pilares fundamentales del atractivo turístico de Michoacán.

