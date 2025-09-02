Invitan a plasmar la Noche de Muertos en Concurso Nacional de Cultura Turística

La Sectur estatal recordó que en Michoacán, la Noche de Ánimas se convierte en una celebración vibrante y llena de color, donde los hogares, panteones y caminos se transforman en espacios de vida, rebosantes de altares, flores, comida y velas. La noche del 1 de noviembre, las tumbas de quienes físicamente ya no están se adornan para honrar su vida, y se recuerda lo que significaron para quienes los amaron.

En varias comunidades purépechas, como Tzintzuntzan y Jarácuaro, es tradición colocar un arco de flores en cada altar de muertos. Este arco, hecho con cempasúchil y otras flores, simboliza la puerta que permite a las almas de los difuntos cruzar al mundo de los vivos y unirse a la celebración junto a sus seres queridos.

