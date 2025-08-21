Guías de turistas recorrerán Michoacán para promover productos en el mundo

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM sobre los destinos y acciones a realizar del 8 al 12 de septiembre, destacó que se visitarán Pueblos Mágicos y diversas rutas que permitan que los guías de turistas de China, Colombia, Estados Unidos, Rusia, Guatemala, Costa Rica, entre otros puntos, y de México conozcan la riqueza de Michoacán y puedan generar productos que lleven a sus destinos de origen y promuevan entre la población.

"Con esto estamos logrando promover nuestro destino para que ellos, cuando regresen a sus lugares de origen, puedan crear un producto turístico en Michoacán y luego vengan con más turistas y visitantes", dijo.

Visitar el cráter del volcán Paricutín y las ruinas de San Juan Parangaricutiro, Tacámbaro, Pátzcuaro, Tzintzuntzan-Capula, lago de Camécuaro y Zamora, Santa Clara del Cobre y Zirahuén, Morelia y sus tenencias, y Uruapan son los destinos planeados durante los días que estarán los guías de turistas de todo el mundo, comentó, al dejar en claro que se busca que haya una derrama económica en las zonas y se promueva la riqueza de Michoacán.

Comentó que se moverán en los vehículos aprobados por la Secretaría de Turismo Federal, además de contar con el seguro de viajero; los organizadores del Congreso realizarán el scouting correspondiente de cada destino, a fin de garantizar una experiencia que permita vender estos productos turísticos en otras partes del mundo.

rmr