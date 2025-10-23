Final de ‘Amanecer’ mostrará la belleza de Janitzio y el lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 5 millones de personas verán la riqueza natural y el escenario único que muestran al mundo el lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio, emblemas de “el alma de México”, que serán disfrutados en el capítulo final de la telenovela “Amanecer”.

Fernando Colunga y Livia Brito protagonizarán un gran final de la telenovela, que se transmitió en México, Latinoamérica y Estados Unidos, captando en el último capítulo una postal que compartirá el corazón natural de Michoacán y las locaciones que ofrece para las producciones televisivas y cinematográficas.

Tras 80 capítulos —donde en algunos de ellos se pudieron ver los paisajes y la arquitectura de Tzintzuntzan, la gastronomía, la artesanía y el talento michoacano—, este melodrama del productor Juan Osorio logró atraer las miradas del espectador, que descubrió que “Villa Escarlata” sí existe y es un Pueblo Mágico de Michoacán, en donde se encuentra la zona arqueológica de Las Yácatas.

Con el apoyo de la Sectur, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), el episodio final fue grabado frente a la isla de Janitzio, en un cierre simbólico que une la tradición, naturaleza e identidad michoacana. Para la grabación de este capítulo de cierre, también se contó con el apoyo de la Secretaría de Marina, Protección Civil Estatal y los habitantes de la isla, quienes se sumaron para evitar cualquier incidente. El resultado, que evocará una escena de la Época de Oro del Cine Mexicano, será visto este viernes 24 de octubre a las 21:30 horas.