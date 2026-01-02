Estos son los lugares que los mexicanos quieren conocer en 2026

Pekín, China

Historia milenaria y creatividad contemporánea conviven en una ciudad que se reinventa sin perder su esencia. Los hutongs revitalizados, la gastronomía experimental y una escena emergente de arte y diseño colocan a Pekín como un epicentro cultural global.

Phuket, Tailandia

Más allá de sus playas, Phuket seduce por su comida callejera, las rutas de isla en isla, el turismo de bienestar y una nueva generación de resorts de diseño que combinan lujo y naturaleza.

Kuala Lumpur, Malasia

Una capital vibrante que mezcla rascacielos, templos y mercados. Su auge se explica por nuevas rutas aéreas directas, una oferta de lujo accesible y una de las escenas de gastronomía callejera más diversas del sudeste asiático.

San Juan, Puerto Rico

Arquitectura colonial, calles llenas de color y música que se siente en cada esquina. San Juan gana terreno entre los viajeros mexicanos gracias a mejores conexiones aéreas, eventos culturales y proyectos de sostenibilidad que elevan la experiencia turística.

Montevideo, Uruguay

La calma del Río de la Plata se mezcla con una intensa vida cultural. Su Ciudad Vieja, el Mercado del Puerto, la gastronomía local y una escena artística en crecimiento convierten a Montevideo en un refugio para viajar sin prisas.