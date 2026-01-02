Turismo

Estos son los lugares que los mexicanos quieren conocer en 2026

Asia, el Caribe y Sudamérica concentran las nuevas tendencias
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para 2026, los mexicanos miran más allá de lo conocido y apuestan por experiencias culturales profundas, ciudades vibrantes y paisajes que dialogan entre la tradición y la modernidad.

De acuerdo con un estudio de tendencias de plataformas de búsqueda y comparación de vuelos, los viajeros de México están redefiniendo sus prioridades: buscan gastronomía local, bienestar, arte, diseño y conexiones auténticas con otras culturas. El resultado es una lista de destinos internacionales que marcarán el ritmo del turismo este año.

Los destinos que definirán 2026

Pekín, China

Historia milenaria y creatividad contemporánea conviven en una ciudad que se reinventa sin perder su esencia. Los hutongs revitalizados, la gastronomía experimental y una escena emergente de arte y diseño colocan a Pekín como un epicentro cultural global.

Phuket, Tailandia

Más allá de sus playas, Phuket seduce por su comida callejera, las rutas de isla en isla, el turismo de bienestar y una nueva generación de resorts de diseño que combinan lujo y naturaleza.

Kuala Lumpur, Malasia

Una capital vibrante que mezcla rascacielos, templos y mercados. Su auge se explica por nuevas rutas aéreas directas, una oferta de lujo accesible y una de las escenas de gastronomía callejera más diversas del sudeste asiático.

San Juan, Puerto Rico

Arquitectura colonial, calles llenas de color y música que se siente en cada esquina. San Juan gana terreno entre los viajeros mexicanos gracias a mejores conexiones aéreas, eventos culturales y proyectos de sostenibilidad que elevan la experiencia turística.

Montevideo, Uruguay

La calma del Río de la Plata se mezcla con una intensa vida cultural. Su Ciudad Vieja, el Mercado del Puerto, la gastronomía local y una escena artística en crecimiento convierten a Montevideo en un refugio para viajar sin prisas.

