Este es el hotel más grande de México, con 3,356 cuartos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un país que se ha consolidado como potencia turística, con más de 45 millones de visitantes internacionales en 2024, uno de sus mayores orgullos hoteleros se encuentra en el corazón de la Riviera Maya. Se trata de Zona Moon Cancún, el resort más grande de México y el número 21 a nivel mundial en capacidad, con 3,356 habitaciones distribuidas en tres lujosos hoteles todo incluido.

Ubicado a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a media hora del bullicio de la Zona Hotelera, Zona Moon Cancún es propiedad de la empresa mexicana The Palace Company, especializada en la industria turística de alto nivel.

El complejo se divide en Moon Palace Cancún, Moon Palace Nizuc y Moon Palace The Grand Cancún. Cada uno ofrece una experiencia única, con amenidades de lujo, gastronomía internacional y actividades para toda la familia.

Moon Palace Cancún, con 1,339 habitaciones, es el más grande del trío. Sus habitaciones cuentan con balcones privados, tinas de hidromasaje y vistas al mar Caribe o al campo de golf. Dispone de 11 restaurantes, 7 bares, simulador de olas, spa, cancha de tenis, pickeball, basketball, y una gran alberca.

Moon Palace The Grand Cancún, con 1,304 habitaciones, ofrece una experiencia aún más completa: 11 restaurantes gourmet, 10 bares, parque acuático, teatro, boliche, club nocturno y campo de golf de 27 hoyos.

Por su parte, Moon Palace Nizuc es el más pequeño, con 713 habitaciones, pero no menos atractivo. Sus servicios incluyen 6 restaurantes, 4 bares, spa, piscinas, toboganes y marina con deportes acuáticos.