Cueritos, tinga e incluso hígado: Cotija se prepara para su Festival de la Tostada

Cotija, Michoacán (MiMorelia.com).- Cotija ya se alista para recibir a miles de visitantes con la octava edición del Festival de la Tostada, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en la plaza principal.
Este evento se ha convertido en una tradición que reúne a familias y turistas en torno a uno de los antojitos más populares de México. En esta edición se espera la llegada de más de 10 mil personas, lo que representará una derrama económica aproximada de 1.2 millones de pesos para el municipio.
Los asistentes podrán disfrutar de la creatividad y el talento de 35 cocineras y cocineros locales, quienes prepararán tostadas con una gran variedad de ingredientes: desde las clásicas de tinga y cueritos, hasta otras más peculiares como las de hígado, entre muchas más.
Además del sabor, el festival estará acompañado de un ambiente festivo con música, cultura y tradición, lo que lo convierte en una experiencia imperdible para quienes visiten Cotija durante estas fechas.
La programación completa y más detalles se pueden consultar en la página oficial de Facebook: Gobierno de Cotija.
SHA