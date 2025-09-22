Cueritos, tinga e incluso hígado: Cotija se prepara para su Festival de la Tostada

Este evento se ha convertido en una tradición que reúne a familias y turistas en torno a uno de los antojitos más populares de México. En esta edición se espera la llegada de más de 10 mil personas, lo que representará una derrama económica aproximada de 1.2 millones de pesos para el municipio.

Los asistentes podrán disfrutar de la creatividad y el talento de 35 cocineras y cocineros locales, quienes prepararán tostadas con una gran variedad de ingredientes: desde las clásicas de tinga y cueritos, hasta otras más peculiares como las de hígado, entre muchas más.