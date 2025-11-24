Condé Nast Traveler pone a México en la mira del mundo turístico en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México volvió a colocarse en el radar internacional del turismo, luego de que la revista especializada Condé Nast Traveler lo incluyera en su lista de “Los mejores lugares para visitar en Norteamérica y el Caribe en 2026”, destacando destinos como Jalisco y Ciudad de México por su riqueza cultural y renacimiento creativo.
En paralelo, la Secretaría de Turismo (SECTUR) publicó en sus redes sociales un mensaje celebrando que México figura entre los países más bellos del mundo, haciendo referencia a un ranking visual que posiciona al país en el segundo lugar, sólo por debajo de Australia.
En la publicación oficial del sitio web de Condé Nast Traveler, se reconoce que México tiene “más que solo historia”, aludiendo a su diversidad regional, experiencias culinarias y culturales, así como una nueva ola de turismo impulsado por emprendimientos en lugares como Guadalajara. La revista también hace énfasis en que el país ofrece alternativas únicas fuera de las rutas tradicionales del turismo internacional.
“Una ola de hoteles boutique, bodegas familiares y excelentes restaurantes aseguran que el área atraiga multitudes de lugares más lejanos”, señala el artículo en referencia a Jalisco, destacando su transformación cultural y el liderazgo de creativos y artistas.
Para Michoacán, este reconocimiento global representa una oportunidad para resaltar su patrimonio natural, como la Reserva de la Mariposa Monarca, los Pueblos Mágicos como Pátzcuaro y Tlalpujahua, así como su oferta cultural y gastronómica.
