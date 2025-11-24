Condé Nast Traveler pone a México en la mira del mundo turístico en 2026

En la publicación oficial del sitio web de Condé Nast Traveler, se reconoce que México tiene “más que solo historia”, aludiendo a su diversidad regional, experiencias culinarias y culturales, así como una nueva ola de turismo impulsado por emprendimientos en lugares como Guadalajara. La revista también hace énfasis en que el país ofrece alternativas únicas fuera de las rutas tradicionales del turismo internacional.

“Una ola de hoteles boutique, bodegas familiares y excelentes restaurantes aseguran que el área atraiga multitudes de lugares más lejanos”, señala el artículo en referencia a Jalisco, destacando su transformación cultural y el liderazgo de creativos y artistas.

Para Michoacán, este reconocimiento global representa una oportunidad para resaltar su patrimonio natural, como la Reserva de la Mariposa Monarca, los Pueblos Mágicos como Pátzcuaro y Tlalpujahua, así como su oferta cultural y gastronómica.

SHA