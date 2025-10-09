Altar Monumental llegará a los jardines de la Embajada de México en Madrid

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Los panteones de la ribera del Lago de Pátzcuaro tendrán presencia en la Embajada de México en Madrid, España; un Altar Monumental mostrará la esencia de la celebración de la Noche de Ánimas en Michoacán.

La Secretaría de Turismo (Sectur) refirió que esta actividad se llevará a cabo en noviembre próximo, en vísperas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Y es que el turismo que viene a Michoacán absorbe el 14 por ciento de la afluencia durante todo el año, la cual incrementa hasta 20 por ciento durante la Noche de Muertos, siendo los turistas internacionales quienes tienen una estancia más larga y de alto consumo.

Desde las velas, la flor de cempasúchil y la fruta, dijo, formarán parte de este Altar Monumental, que permitirá incrementar el interés de los turistas internacionales en visitar Michoacán en cualquier época del año.