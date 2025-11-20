Salud

Zamora y Apatzingán registran casos de sarampión; Yurécuaro, epicentro de la atención

Los 157 casos confirmados son de población originaria de Guerrero que ha llegado a los campos agrícolas de Yurécuaro; no hay casos autóctonos, son importados
VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora y Apatzingán se suman a los municipios que registran casos positivos de sarampión. El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, refirió que Yurécuaro continúa siendo el epicentro de la atención, donde jornaleros provenientes de Guerrero son los casos que se detectan en la entidad.

En entrevista para MiMorelia.com, indicó que en Zamora se hospitalizó a un menor, y en Apatzingán hay entre tres y cuatro casos en una familia. Todos los pacientes estuvieron en Yurécuaro y son jornaleros o familiares de ellos, provenientes de Guerrero y que trabajaron en los campos; hasta el 99 por ciento de los casos no había recibido dosis alguna contra el sarampión.

Con esto, el secretario de Salud comentó que Michoacán sigue posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional en casos confirmados de sarampión, que, si bien no son autóctonos sino importados, se contabilizan al estado porque es aquí donde se diagnostica, se da la atención y el tratamiento indicado por los médicos especialistas.

“Está controlado en Michoacán, no tenemos casos ahorita en los últimos tres días positivos; se ha controlado, se ha vacunado, la cobertura de vacunación está arriba del 95 por ciento, no hay casos autóctonos locales, todos vienen del área de Guerrero que llegaron a Yurécuaro y de ahí se desprende la cadena de transmisión”
En el caso de Tanhuato, Ibarra Torres comentó que se verificaron los casos y resultaron negativos a sarampión, no así a roséola, que es una infección viral común en niños pequeños que causa fiebre alta seguida de sarpullido.

Zamora y Apatzingán registran casos de sarampión; Yurécuaro, epicentro de la atención

