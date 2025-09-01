Verrugas y vinagre; lo que sí y lo que no debes hacer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vinagre de manzana es uno de los remedios caseros más populares para intentar eliminar verrugas de la piel. Sin embargo, especialistas advierten que su eficacia no está comprobada científicamente y, en algunos casos, puede causar daños importantes.

Las verrugas comunes son crecimientos benignos originados por el virus del papiloma humano (VPH). Suelen aparecer en manos, pies, cuello y rostro. Aunque no representan un riesgo grave para la salud, resultan molestas y antiestéticas para quienes las padecen.

El interés en eliminarlas lleva a muchas personas a probar métodos caseros, como empapar un algodón en vinagre de manzana, cubrirlo con cinta adhesiva y repetir el procedimiento hasta que la verruga se oscurezca y caiga. Sin embargo, este método puede ser doloroso y dañar la piel sana que rodea la lesión.