Venta ilegal de medicamentos en internet activa alerta sanitaria de COFEPRIS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió nuevas alertas sanitarias por la comercialización ilegal, falsificación y adulteración de diversos medicamentos y dispositivos médicos que representan riesgos a la salud, principalmente cuando se adquieren en plataformas de comercio electrónico y sitios web no autorizados.

La autoridad sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud, informó que estas alertas forman parte del Sistema de Alertamiento Sanitario, mecanismo mediante el cual se advierte a la población sobre productos cuyo uso o consumo puede resultar peligroso y que requieren medidas de control sanitario.

Entre los productos señalados por comercialización ilegal se encuentran:

Testoviron® Depot 250 mg/mL (enantato de testosterona), solución inyectable.

Neulasta® 6 mg (pegfilgrastim), jeringa prellenada.

Tafinlar® 50 mg (dabrafenib), cápsulas.

Asimismo, COFEPRIS alertó por falsificación de:

Ruxience® 500 mg/50 mL (rituximab), solución inyectable.

Mejoralito Pediátrico y CONTAC Ultra.

Además, se detectó adulteración del producto: