Venta ilegal de medicamentos en internet activa alerta sanitaria de COFEPRIS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió nuevas alertas sanitarias por la comercialización ilegal, falsificación y adulteración de diversos medicamentos y dispositivos médicos que representan riesgos a la salud, principalmente cuando se adquieren en plataformas de comercio electrónico y sitios web no autorizados.
La autoridad sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud, informó que estas alertas forman parte del Sistema de Alertamiento Sanitario, mecanismo mediante el cual se advierte a la población sobre productos cuyo uso o consumo puede resultar peligroso y que requieren medidas de control sanitario.
Entre los productos señalados por comercialización ilegal se encuentran:
Testoviron® Depot 250 mg/mL (enantato de testosterona), solución inyectable.
Neulasta® 6 mg (pegfilgrastim), jeringa prellenada.
Tafinlar® 50 mg (dabrafenib), cápsulas.
Asimismo, COFEPRIS alertó por falsificación de:
Ruxience® 500 mg/50 mL (rituximab), solución inyectable.
Mejoralito Pediátrico y CONTAC Ultra.
Además, se detectó adulteración del producto:
HEMAGARD Carotid Patch Knitted Ultrathin, parches vasculares recubiertos de colágeno.
La dependencia federal advirtió que ninguno de estos productos debe adquirirse fuera de canales autorizados, ya que podrían carecer de controles de calidad, contener ingredientes distintos a los declarados o presentarse en condiciones que comprometan su seguridad y eficacia.
COFEPRIS exhortó a la población a no consumir ni utilizar los productos enlistados, verificar siempre el registro sanitario, y denunciar cualquier venta irregular ante las autoridades correspondientes. En caso de haber usado alguno de estos insumos y presentar reacciones adversas, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud.
