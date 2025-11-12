Vacunas gratis en plazas y universidades de Michoacán: revisa cuándo y dónde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en un esfuerzo por fortalecer la protección inmunológica de la población ante la temporada invernal, anuncia la instalación de mega centros de vacunación en 17 municipios del estado, los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

Los centros de vacunación masiva serán habilitados en municipios estratégicos de diversas regiones de Michoacán, incluyendo: Zamora, Sahuayo, Hidalgo, Zitácuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, Zacapu, Uruapan, La Piedad, Puruándiro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Tumbiscatío.

Estos centros se establecerán en puntos de alta afluencia y fácil acceso, como plazas públicas, unidades deportivas y universidades, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Las vacunas que se estarán aplicando incluyen: influenza, Covid-19, neumococo y sarampión.

El Plan Michoacán tiene como prioridad garantizar el acceso universal a la salud. Esta jornada masiva de vacunación es una acción estratégica para proteger a la población de enfermedades propias del periodo de frío y evitar brotes de padecimientos prevenibles.