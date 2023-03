Vacunada contra el Covid-19, 92.36% de la población en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 92.36 por ciento de la población michoacana cuenta al menos con una dosis de vacuna contra el Covid-19, acción que ha permitido reducir los índices de positividad, letalidad y ocupación hospitalaria.

Hasta el día de hoy se registra una aplicación de 8 millones 361 mil 781 dosis, de este total, 3 millones 374 mil 846 son esquemas completos donde el grupo poblacional que más ha completado sus cuadros de inmunización es el de 19 a 29 años con 741 mil 073, seguido por el de 30 a 39 con 569 mil 012 biológicos.

Actualmente la ocupación hospitalaria de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves y Covid-19 se mantiene a la baja y registra un 3.7%.

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a no confiarse y no bajar la guardia en la implementación de medidas básicas sanitarias como el uso de gel antibacterial, lavado de mano constantes, evitar lugares aglomerados, no saludar de mano, beso y abrazo y al estornudar taparse con el antebrazo.

