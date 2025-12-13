Vacunación, medida eficaz contra la influenza: SSM

La campaña invernal 2025-2026 que arrancó en el mes de octubre de este año y concluye el 3 de abril de 2026, registra una aplicación de 651 mil 341 dosis del millón 352 mil 389 que se tiene como meta en todo el sector salud (SSM, IMSS, ISSSTE, y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina).

El esquema consta de una sola dosis que se aplica en uno de los brazos, sin necesidad de hacer cita en el centro de salud más cercano, donde también se les estará aplicando vacuna para proteger contra COVID-19 y neumococo. Importante llevar la Cartilla Nacional de Salud para un registro adecuado y la verificación del esquema de vacunación.

En caso de presentar tos, fiebre, cansancio, dolor de garganta, dolor muscular, secreción o congestión nasal, la SSM recomienda evitar automedicarse y acudir a recibir atención médica a su unidad de salud más cercana.

mrh