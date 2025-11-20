Vacunación, importante para frenar complicaciones graves de infecciones respiratorias: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada invernal eleva la circulación de virus y bacterias que causan infecciones respiratorias graves, siendo la influenza y las infecciones por neumococo las principales amenazas, por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) subraya la importancia de protegerse mediante la vacunación.
Sin la protección de las vacunas, padecimientos comunes como la gripe, ocasionada por los virus de influenza, pueden complicarse gravemente, hasta llegar a una neumonía, que es una infección pulmonar grave, lo que a menudo requiere hospitalización y, en los casos más críticos, puede conducir a la muerte.
Por lo anterior, la SSM resalta la importancia de mantener completo el esquema de vacunación. La dependencia recuerda a la población que puede acudir a cualquiera de los 364 centros de salud para la aplicación segura y gratuita de los biológicos contra influenza, COVID-19 y neumococo.
Las infecciones causadas por neumococo pueden llevar a diversas complicaciones graves conocidas como Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI), que provocan una inflamación grave de los sacos de aire en uno o ambos pulmones. Es la principal causa de muerte prevenible por vacuna en niños menores de cinco años y conlleva una alta tasa de hospitalización en adultos mayores.
Las niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas que tienen sistemas inmunológicos más débiles, son más vulnerables a desarrollar complicaciones graves en caso de enfermar, por ello la importancia de protegerlos con la vacunación.
Los contagios de las infecciones respiratorias se dan frecuentemente en lugares como guarderías, escuelas u oficinas, por lo cual es importante mantener las medidas básicas de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón, usar cubre bocas si se está enfermo, así como ventilar bien los lugares cerrados para reducir la propagación de los virus respiratorios entre ellos SARS-COV2 (COVID-19).
SHA