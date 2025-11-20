Vacunación, importante para frenar complicaciones graves de infecciones respiratorias: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada invernal eleva la circulación de virus y bacterias que causan infecciones respiratorias graves, siendo la influenza y las infecciones por neumococo las principales amenazas, por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) subraya la importancia de protegerse mediante la vacunación.

Sin la protección de las vacunas, padecimientos comunes como la gripe, ocasionada por los virus de influenza, pueden complicarse gravemente, hasta llegar a una neumonía, que es una infección pulmonar grave, lo que a menudo requiere hospitalización y, en los casos más críticos, puede conducir a la muerte.