Vacuna que previene influenza H3N2, disponible en Michoacán: SSM

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en México solo se ha registrado un caso hasta la fecha y la vacuna contra la influenza que se aplica actualmente en territorio nacional sí brinda protección efectiva contra este subclado, reduciendo el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos.

Para asegurar la protección de las y los michoacanos, la SSM informa que existe abasto suficiente de vacunas en los 364 centros de salud distribuidos en todo el estado y su aplicación es totalmente gratuita y segura para la población.