Vacuna que previene influenza H3N2, disponible en Michoacán: SSM

En México solo se ha registrado un caso hasta la fecha
Vacuna que previene influenza H3N2, disponible en Michoacán: SSM
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la circulación a nivel internacional de la variante de influenza H3N2 subclado K, popularmente conocida como “supergripa”, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa a la población que la mejor defensa contra este virus es la vacunación, la cual está disponible en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en México solo se ha registrado un caso hasta la fecha y la vacuna contra la influenza que se aplica actualmente en territorio nacional sí brinda protección efectiva contra este subclado, reduciendo el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos.

Para asegurar la protección de las y los michoacanos, la SSM informa que existe abasto suficiente de vacunas en los 364 centros de salud distribuidos en todo el estado y su aplicación es totalmente gratuita y segura para la población.

Niñas y niños de 6 meses a cinco años de edad, personas mayores de 60 años y más, así como pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, asma, enfermedad renal o condiciones de inmunosupresión (como VIH o cáncer), son los grupos con mayor vulnerabilidad y deben acudir lo antes posible a inmunizarse para evitar riesgos durante esta temporada invernal.

La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino que corta la cadena de transmisión, por ello, la SSM invita a la ciudadanía a no dejar pasar más tiempo y acudir a su unidad de salud más cercana.

