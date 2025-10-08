Vacuna BCG estará disponible en 15 días en todos los centros de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud del Gobierno de México anunció la liberación de la vacuna BCG, por lo que su distribución iniciará a partir de esta semana en todas las unidades de salud del país, incluyendo Michoacán.

La dependencia federal informó que la vacuna estará disponible para su aplicación en un plazo estimado de 15 días, una vez concluida la logística de distribución.

¿Qué es la vacuna BCG?

La vacuna BCG es segura y eficaz, y su función principal es proteger contra las formas graves de tuberculosis, como la meningea (que afecta el cerebro) y la miliar (que invade la sangre).

Forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, y está recomendada para recién nacidos de hasta 30 días, aunque también se puede aplicar hasta los 14 años si no se cuenta con la dosis.

Gratuita y disponible en centros de salud

La aplicación de esta vacuna será gratuita y estará disponible en todas las unidades de salud del Sector Salud Público, incluyendo clínicas del IMSS, ISSSTE, y Secretaría de Salud estatal.

La autoridad federal reiteró su compromiso con la salud pública, garantizando la disponibilidad de biológicos seguros y de calidad para toda la población.