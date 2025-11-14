Vacúnate contra COVID-19, influenza y más este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación gratuita que se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre en el módulo instalado en la Plaza del Carmen, en el centro de Morelia.

El horario de atención será de 9:00 a 14:00 horas, y estarán disponibles diversas vacunas, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y virales, especialmente ante la llegada de la temporada invernal.

Vacunas disponibles: