Vacúnate contra COVID-19, influenza y más este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación gratuita que se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre en el módulo instalado en la Plaza del Carmen, en el centro de Morelia.
El horario de atención será de 9:00 a 14:00 horas, y estarán disponibles diversas vacunas, con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y virales, especialmente ante la llegada de la temporada invernal.
COVID-19
Influenza estacional
Neumococo
Hepatitis B
Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis)
Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es segura, gratuita y fundamental para cuidar la salud pública. Se recomienda a los asistentes acudir con su cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.
La jornada busca ampliar la cobertura de inmunización, especialmente en personas mayores, niños, mujeres embarazadas y población con comorbilidades.
BCT