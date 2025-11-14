Tu cuerpo te advierte: así se manifiestan los problemas de glucosa

1. Fatiga persistente y falta de concentración

Si a pesar de dormir bien te sientes sin energía, podría ser una señal de que tu cuerpo no está usando correctamente la glucosa. Esto se traduce en cansancio, irritabilidad y una constante necesidad de ingerir azúcares.

2. Sed excesiva y visitas frecuentes al baño

Conocida como polidipsia, esta sed inusual ocurre porque el cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa a través de la orina, lo que provoca deshidratación. Si además te despiertas por las noches a orinar, es momento de prestar atención.

3. Visión borrosa y cambios visuales repentinos

La glucosa elevada afecta los vasos sanguíneos oculares, generando hinchazón en el cristalino. Esto altera la visión y puede ser reversible si se actúa a tiempo.

4. Hambre desmedida y pérdida de peso sin causa aparente

Aunque comas más, podrías estar perdiendo peso porque tus células no están absorbiendo la glucosa. El cuerpo entonces recurre al músculo y la grasa como fuente de energía.

5. Heridas que no sanan e infecciones recurrentes

Un sistema inmunológico debilitado por exceso de azúcar se vuelve menos eficaz. Si tus cortadas tardan en cicatrizar o sufres infecciones frecuentes, como hongos o cistitis, podrían ser señales de alerta.